Stampa Uk – Lukaku-Inter? Il Chelsea valuta Lautaro e insieme al belga avrebbe senso

Un'ipotesi controtendenza che arriva da The Athletic vorrebbe il ricongiungimento tra Romelu e l'argentino, ma a Londra

Eva A. Provenzano

Della sorte di Lukakual Chelsea non si sa ancora molto. Perché non si conoscono le intenzioni della nuova proprietà rispetto al futuro del belga. Mentre lui ha inviato il suo legale a parlare con l'Inter, in Inghilterra cercano di capire quale potrebbe essere la linea di mercato del club inglese. E The Athleticha fatto un excursus su quelli che potrebbero essere gli obiettivi del club londinese dopo l'avvento della nuova proprietà. Stando a quanto scrive il sito sportivo inglese Tuchel potrebbe rimanere alla guida della squadra inglese e si starebbero valutando le prossime mosse. Del belga il quotidiano non scrive nulla ma spiega che difficilmente il Chelsea lascerebbe andare ora Christian Pulisic. È statunitense, stessa nazionalità della nuova proprietà, un modo per far conoscere bene il club londinese anche negli States.

Sempre secondo queste indiscrezioni, l'allenatore tedesco vorrebbe fare un acquisto importante per l'attacco, ma dovrebbe far partire Timo Werner e-o Hakim Ziyec, che valutano l'addio. Quindi non sarebbe Lukaku l'uomo prescelto per la partenza. E oltre al belga Tuchel vorrebbe un altro attaccante. "Tra i giocatori esaminati c'è Lautaro Martinez dell'Inter. Un acquisto che avrebbe senso vista la sua intesa con Romelu Lukaku vista ai tempi dell'Inter. Tuttavia, il nazionale argentino di 24 anni sarà molto costoso. Un obiettivo più economico è Christopher Nkunku, anche lui 24enne, della tedesca RB Leipzig. Il Chelsea ha buoni rapporti con entrambi i club, avendo ingaggiato rispettivamente Lukaku e Werner da loro", si legge.

Nello stesso articolo si legge anche di un altro interesse particolare della società alla guida della squadra londinese. Si starebbe valutando la posizione di Hakimi, ex nerazzurro, nel PSG. "James ha ancora tre anni di contratto, ma piace al Real Madrid e al Manchester City. Il Chelsea vuole aprire le trattative su un nuovo accordo con lui e non vorrebbe cederlo. Ma riaccendere l'interesse per Hakimi fa pensare che Reece James potrebbe andare altrove in futuro", conclude il sito.

(Fonte: theathletic.com)