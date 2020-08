SM – Rivoluzione Inter, addirittura 7 cessioni. In lista due big: “In cassa ben più di 100mln”

Se il mercato in entrata si preannuncia spettacolare, anche quello in uscita, per l’Inter, potrebbe essere altrettanto intenso. Perché va bene far sognare i tifosi, ma per finanziare i grandi colpi bisognerà giocoforza piazzare qualche giocatore che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte o, comunque, che ha un mercato tale da garantire alla società di incassare una discreta somma.

Fra questi rientrano senza dubbio Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Due big della rosa nerazzurra per i quali, però, si ascoltano offerte. In particolare, per il difensore slovacco si parla sempre di un possibile scambio con il Tottenham che porti a Milano Ndombele, anche se il presidente degli Spurs, Daniel Levy, fin qui si è mostrato inflessibile. Ma a partire, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, potrebbero essere in totale addirittura in sette.

Oltre ai due giocatori sopra citati, infatti, resta tutto da definire il futuro, per esempio, di Vecino e Gagliardini. Se ‘Gaglia’ è diventato nel finale di stagione uno dei titolari di Conte (e dunque potrebbe anche restare), l’uruguaiano è un sicuro partente. In passato c’è stato l’interessamento dell’Everton, ma si è parlato anche di Napoli in un ipotetico scambio con Allan, poi mai decollato.

Occhio, però, anche ai giocatori rientranti dai prestiti. Su Perisic c’è da registrare il raffreddamento della pista Bayern Monaco (e chissà che Conte non lo reinventi nel parco attaccanti). Il croato, però, resta sul mercato. Come Joao Mario, non riscattato dalla Lokomotiv Mosca e ora in cerca di una sistemazione. Infine Nainggolan: a maggior ragione se arrivasse Vidal, il belga partirebbe. Il Cagliari proverà a trattenerlo, magari, riferisce Sport Mediaset, con un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni.

Sette cessioni per rimpolpare le casse societarie e per finanziare un grande mercato in entrata. Ben più di 100 milioni di euro (somma raggiunta quasi dai soli Brozovic e Skriniar) per costruire un’Inter da scudetto. A immagine e somiglianza di Conte.

(Fonte: Sport Mediaset)