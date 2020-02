Inter, decisa la probabile prima cessione dell’estate: a dire addio sarebbe un nome pesante

L’Inter è attivissima sul mercato, per regalare ad Antonio Conte una squadra il più possibile competitiva in vista della prossima stagione, e che possa contendere alla Juventus il trono d’Italia. Per il presente e per il futuro. Ma, se i profili seguiti in entrata sono già piuttosto delineanti, c’è ancora da scrivere il futuro di tanti giocatori in uscita. In questo senso, però, le mosse intorno a Kwadwo Asamoah paiono abbastanza chiare.

Sembra difficile, infatti, complici anche i tanti problemi fisici al ginocchio che ne hanno condizionato pesantemente l’utilizzo da parte di Conte in questa stagione, che il giocatore possa rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Una partenza in estate, dunque, è la soluzione più probabile. Già, ma per quale destinazione? Secondo le ultime indiscrezioni, per lui si sarebbe fatto avanti il Fenerbahce, club turco che lo aveva seguito già nella scorsa stagione. A riportarlo è footballghana.com.

(footballghana.com)