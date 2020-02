L’avventura di Asamoah all’Inter è al capolinea? In Ghana: “A giugno andrà al Fenerbahçe”

Fin qui è stata una stagione complicata per Kwadwo Asamoah. Il giocatore è alle prese con un problema al ginocchio che lo tormenta ormai da tempo e che in questa stagione gli ha permesso di scendere in campo appena 11 volte (899′ giocati). Non è un caso che la società nerazzurra sia corsa ai ripari nel mercato di gennaio acquistando dallo United Ashley Young. Intanto il futuro di Asamoah appare sempre più lontano da Milano. Secondo quanto riporta Footballghana.com il giocatore a giugno firmerà per il Fenerbahçe che aveva messo il nerazzurro nel mirino già la scorsa stagione.

