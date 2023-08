Simeone: “Morata lo tengo senza dubbi. Ho parlato con lui e ora deve…”

"Non commento mai quello di cui parlo ai calciatori. Parlo con loro in modo chiaro e sincero: gli ho fatto capire che è un giocatore importante e che abbiamo bisogno di lui, essendo l'unico uomo puro d'area che abbiamo. Se tengo Morata? Senza dubbio. Abbiamo parlato con lui prima della partita contro il Villarreal. Abbiamo parlato a lungo, molto a lungo. Gli abbiamo detto tutto quello che pensavamo. Che deve battere i suoi numeri. Ha avuto tante situazioni da gol, molte sono state annullate. Per la sua età e per come va d'accordo con i suoi coetanei, è arrivato il momento di arrivare a 18 gol".