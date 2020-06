Il futuro di Cristiano Biraghi potrebbe essere lontano dall’Inter. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’esterno italiano, arrivato all’Inter in estate in uno scambio di prestiti con Dalbert, potrebbe tornare alla Fiorentina e poi fare le valigie per la Spagna. Biraghi, infatti, è finito nel mirino del Siviglia, che lo vorrebbe portare in Andalusia per sostituire Reguilon, terzino classe ’96 che tornerà al Real Madrid dopo il prestito proprio al Siviglia.