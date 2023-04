Champions, Skriniar spettatore. CdS: “Beffa Inter. Lo perde a zero e ne fa a meno per tre mesi”

Un'altra beffa sulla questione Skriniar per l'Inter. Ieri, infatti, il difensore slovacco, che a fine stagione si trasferirà a parametro zero al Paris Saint-Germain, si è operato alla schiena, mettendo di fatto la parola fine sulla sua stagione e sulla sua avventura in nerazzurro.

"Skriniar potrà fare solo da spettatore (alle semifinali di Champions League, ndr). Per l’Inter sa di beffa: non l’ha venduto la scorsa estate, non incasserà un euro e ne ha dovuto fare a meno per oltre 3 mesi".