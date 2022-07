Skriniar, probabile ultimo assalto del Psg. Ma se rimane un doppio ‘premio’ dall’Inter

Inzaghi, compagni e tifosi non vogliono rinunciare al colosso in difesa, ma il club valuterà eventuali proposte importanti per lo slovacco

Il futuro di Skriniar non è ancora deciso. Inzaghi, compagni e tifosi non vogliono rinunciare al colosso in difesa, ma il club valuterà eventuali proposte importanti per lo slovacco. L'Inter non potrà dire di no di fronte a un'offerta di almeno 70 milioni di euro.

"Non ci si dovrà stupire se alla fine il Psg arriverà con l’offerta giusta. Anche perché è vero che il club di Nasser Al-Khelaïfi in questa fase ritiene troppo esose le richieste nerazzurre, ma è altrettanto vero che manca ancora troppo tempo alla fine del mercato per pensare che non ci possa essere un ultimo assalto. Nel caso in cui Skriniar non dovesse partire, sarebbe pronto per lui un rinnovo a 6 milioni a stagione fino al 2027 con i gradi di capitano assicurati quando Samir Handanovic deciderà di salutare e intraprendere la carriera di allenatore", spiega Tuttosport.