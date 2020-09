Skriniar è in vendita, ma vuole l’Inter. Manca un’offerta, a fine mercato un club può spuntarla

Per finanziare altri colpi di mercato, dopo l’ormai concluso arrivo di Vidal, l’Inter dovrà vendere. E tra le cessioni potrebbe esserci anche qualche pezzo pregiato come Milan Skriniar. Il difensore è sul mercato, sulle sue tracce ci sono Manchester City, Psg e anche Tottenham, ma per il momento nessuna offerta concreta per l’Inter.

“Il difensore slovacco, lontano da Milano, quando era impegnato con la nazionale, si è sempre detto legato al club nerazzurro, coi suoi tre anni di contratto, e alla città lombarda, dove sta traslocando, come rivelato dalla compagna, ​Barbora Hrončeková, ora incinta: le panchine nella seconda parte di stagione le ha spiegate come normale rotazione, scelte di un mister che si è affidato a Godin nel momento cruciale. Se da una parte, quindi, Skriniar è apparentemente tranquillo, dall’altra c’è un club che aspetta”, spiega Calciomercato.com.

“La valutazione dello slovacco è alta, intorno ai 40 milioni di euro, e nell’ottica della dirigenza nerazzurra un grande sacrificio è previsto: può essere Brozovic come può essere Skriniar. Manca solo una cosa, l’offerta convincente. Che può arrivare dal Paris Saint-Germain, a fine mercato. Se questa, però, non dovesse arrivare, l’ex Samp potrebbe restare alla corte di Antonio Conte. E partire con le motivazioni di sempre per una nuova stagione in nerazzurro. Come dimostrato contro il Lugano: aggressivo, pronto a rischiare e andare a pressare alto, come dimostra il gol di Lautaro. Come vuole l’allenatore nerazzurro”, aggiunge il portale sportivo.