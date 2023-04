Skriniar, futuro non in discussione. TS: “Probabile collaborazione Inter-PSG sull’intervento”

Nonostante i problemi fisici, il futuro di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain non è in discussione

Nonostante i problemi fisici, il futuro di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain non è in discussione. Come scrive Tuttosport, infatti, probabile che dietro l'intervento alla schiena ci fosse una collaborazione tra il club francese e i nerazzurri:

"«Finalmente si è operato». Così il quotidiano “Le Parisien” ha commentato ieri l’intervento di Skriniar, tenutosi tra l’altro nella clinica gestita da Christophe Baudot, responsabile medico del Psg. Un modo per far capire come il club francese da tempo spingesse affinché il giocatore si operasse per sistemare la schiena in vista del ritiro estivo della squadra parigina".