Tuttosport: “Inter, tutti i nomi in uscita. Skriniar? Se parte ecco l’idea last-minute per Conte”

In attesa dell’ufficialità di Arturo Vidal e della concretizzazione di qualche altra operazione, il mercato dell’Inter ora deve necessariamente accelerare sul fronte uscite. Come spiega Tuttosport, infatti, sono diversi i nomi che possono lasciare Milano, tra esuberi e big: “Sono diversi i giocatori che l’Inter cercherà di piazzare, al di là dei big in bilico per questioni di cassa, vedi Brozovic, Nainggolan ed Eriksen le cui cessioni permetterebbero di puntare al quasi irraggiungibile Kanté e magari un esterno fra Emerson o Alonso, crescita di Perisic a sinistra permettendo.

Skriniar? Non parte a meno che il Psg non metta sul piatto 50 milioni (a quel punto, attenzione alla soluzione last-minute Izzo, giocatore che piace a Conte). In partenza ci sono comunque Asamoah – possibile rescissione in stile Godin -, Dalbert e Joao Mario (per entrambi si cercano soluzioni all’estero). Ranocchia che ha nicchiato di fronte all’offerta del Genoa (che ora pensa ad altri profili), alla fine potrebbe rimanere e rispettare il contratto fino al 2021; mentre Vecino, infortunato e out fino a ottobre inoltrato, potrebbe cambiare aria a gennaio”.