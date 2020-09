CorSera – Inter, il vero obiettivo è Kante. Ecco chi ha più chance di fargli posto

Arturo Vidal non sarà di certo l’ultimo ad arrivare all’Inter in questa sessione di mercato. In particolare, i nerazzurri puntano un giocatore a centrocampo. Spiega il Corriere della Sera: “L’obiettivo vero di Conte resta però N’Golo Kanté. L’uomo con cui poter fare il necessario salto di qualità per mettersi in scia alla Juventus. Non si può dare l’assalto al centrocampista francese del Chelsea se non vendendo prima. In uscita i nomi sono sempre quelli di Brozovic, Perisic, Nainggolan, il belga allo stato ha qualche chance in più di tornare a Cagliari, per gli altri due si muove molto poco. In attesa di via libera è Darmian, prima però va ceduto Candreva alla Sampdoria”.