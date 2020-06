Mercato Inter, in Spagna non perdono di vista Skriniar e guardano alla sua valutazione

Non solo Lautaro Martinez, in Spagna danno sempre un occhio anche alla questione Skriniar. Lui dice di trovarsi benissimo all’Inter perché arrivando a Milano ha realizzato un bel sogno. Ma i media stranieri, specie quelli spagnoli, insistono sull’interesse di altri club. Mundo Deportivo parla ancora una volta di quello del Real Madrid e dà attenzione in particolare ad una valutazione che i media italiani farebbero del cartellino del difensore: 80 mln. Il quotidiano sottolinea quindi che le merengues continuano ad avere occhi aperti sul giocatore nerazzurro perché starebbero cercando un sostituto di Sergio Ramos. Militao è stato un investimento per il futuro ma non ha ancora dato i risultati attesi dal Real.

(Fonte: MD)