Inter, Biasin: “Skriniar? Ho fatto la mia ennesima verifica e mi hanno detto che…”

Intervenuto in una diretta per Sponda Nerazzurra TV, Fabrizio Biasin, giornalista, ha aggiornato così sul mercato dell'Inter e sul futuro di Milan Skriniar: "Io ho fatto la mia centesima verifica: se io leggo che c'è un allarme Skriniar, io chiamo e chiedo. La risposta è stata che il Psg ha fatto una sola offerta un mese fa di 50 milioni di euro rispedita al mittente. Dopodiché il Psg non è mai più ricomparso. Non significa che si può stare tranquilli, dopodomani arrivano con 60-70 e tu devi ascoltare: ma ad oggi il Psg non ha alzato la sua vecchia offerta".