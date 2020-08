TS – Mossa Inter: via Skriniar per finanziare il mercato. Ecco i nomi dei primi due acquisti

Tra campo e mercato, l’Inter c’è. Se da un lato i nerazzurri sono in finale di Europa League e venerdì sera contenderanno la Coppa al Siviglia, dall’altro iniziano a delinearsi le prime trattative di mercato.

Secondo Tuttosport, l’affare Tonali è ormai in dirittura d’arrivo: “L’Inter è pronta all’ultimo strappo per Sandro Tonali, il quale – non a caso – è andato in vacanza dopo aver fatto tutto quello che doveva con il club nerazzurro. A Milano il centrocampista guadagnerà 2,5 milioni, bonus inclusi, e firmerà un quinquennale”, evidenzia il quotidiano torinese. Al momento, però, manca l’accordo con il Brescia. Marotta ha in mente di chiudere l’affare alla Barella e non vuole spendere più di 35 mln complessivi, bonus compresi e l’obiettivo è di chiudere entro l’inizio di settembre per evitare inserimenti di altri club.

KUMBULLA – Non solo Tonali, perché l’Inter è sempre più vicina a Kumbulla: “il ragazzo ha dato priorità ai nerazzurri, spiazzando la Lazio che aveva fatto importanti passi con il Verona, un sentimento rafforzato dopo aver visto che Skriniar ha perso il posto da titolare anche perché l’Inter ha deciso di sacrificarlo per finanziare il mercato in entrata dove, sicuramente, verrà acquistato un laterale sinistro titolare”, commenta Tuttosport. Il candidato principale rimane Emerson Palmieri ma il Chelsea chiede almeno 30 mln. Una cifra giudicata esagerata dai nerazzurri. E anche in quest’ottica si leggono i recenti contatti per Kostic dell’Eintracht Francoforte.