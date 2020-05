Inter, il Barça piomba su Skriniar. La risposta di Zhang è una sentenza senza appello

Nelle ultime ore in Spagna si è parlato con forza di un presunto interesse del Barcellona nei confronti di Milan Skriniar. Non è la prima volta che un club europeo bussa alla porta dell’Inter per il difensore slovacco, anche con offerte importanti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, però, l’ex Sampdoria resta incedibile, a meno di offerte davvero irrinunciabili, tra l’altro estremamente difficili nel post pandemia da cornavirus.

Ecco perché Skriniar si avvia senza troppi patemi a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia nerazzurra addosso. Una risposta forte, quella lanciata da Zhang, che testimonia tutta l’ambizione della dirigenza nel voler costruire una squadra in grado di trionfare in Italia e in Europa. Anche e soprattutto mantenendo in rosa i giocatori migliori.

(Fonte: Sport Mediaset)