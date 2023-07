Sky – Inter, tra mercoledì e giovedì si chiude per Onana al Man United. E Lukaku…

Secondo Sky Sport, mercoledì o giovedì (ma forse anche prima) potrebbero essere i giorni buoni per la chiusura dell'affare, che supererà i 50 milioni di euro, bonus compresi. Con i soldi di Onana, come noto, l'Inter proverà a chiudere tre affari: primo e secondo portiere, con Trubin e Sommer in cima alla lista, ma anche il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, che resta forte sulla sua richiesta superiore ai 40 milioni di euro, forte dell'interessamento arrivato dall'Arabia, ma anche da club italiani come Juventus e Milan.