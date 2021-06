L’Italia vola con il suo uomo in più: “Fosse per lui, andrebbe subito all’Inter”

Una grande Italia, quella che ieri ha regolato con un sonoro 3-0 la pratica Turchia. Un gruppo fantastico, creato da Mancini

"Un Europeo on fire, provando a spingere l'Italia verso il successo, un mercato da protagonista. Berardi al Sassuolo sta bene, deve molto a una società che nel 2010 lo scelse dopo una partita di calcetto, ma a 26 anni è arrivato il momento di fare il salto. Su di lui ci sono club inglesi e spagnoli, in Italia, se fosse per lui, sceglierebbe l'Inter, della quale è molto tifoso. Non la Juve, che ha rifiutato più volte. Tutto verrà fatto in accordo con il Sassuolo".