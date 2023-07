Sky – Inter, offerti 25 mln per Lukaku: Chelsea vuole 40. Romelu, no alla Juve

Dopo aver chiuso tre operazioni di mercato (Thuram, Bisseck e Frattesi), l'Inter continua a lavorare al ritorno di Romelu Lukaku . Non è un mistero che Big Rom sia il grande obiettivo del club nerazzurro e due settimane fa ha offerto 25 milioni di euro agli inglesi per il cartellino dell'attaccante belga. Il Chelsea, come riferisce Gianluca Di Marzio, ha rifiutato, la richiesta è di 40 milioni di euro per cedere il belga.

"Sul calciatore - che in Italia vuole solo l'Inter - c'è anche l'interesse della Juventus, che è al momento ferma fino a quando non concluderà delle operazioni in uscita. Per Lukaku è anche arrivata una proposta dall'Arabia Saudita, ma l'attaccante non sta prendendo in considerazione questa ipotesi al momento. Al momento, il Chelsea ha rifiutato la proposta da 25 milioni di euro presentata dall'Inter, che dovrà aumentare l'offerta per riportare l'attaccante belga a Milano".