Sliding doors Eriksen: era quasi del Milan, andrà all’Inter. È mania: ad Appiano addirittura…

Evidentemente, era destino che Christian Eriksen arrivasse prima o poi a giocare a San Siro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista danese del Tottenham, promesso sposo dell’Inter, 13 anni fa sostenne un provino con il Milan, non superato. Oggi, invece, sull’altra sponda del Naviglio è già mania:

“Ieri sera il centrocampista ex Ajax ha infatti giocato contro il Norwich City: Mourinho lo ha portato inizialmente in panchina e lo ha gettato nella mischia a mezzora dalla fine. Qualche fischio lo ha preso. Considerato che sabato il Tottenham giocherà in FA Cup sul campo del Southampton, quello di ieri può essere stato l’ultimo match di Eriksen nel New White Hart Lane. Il suo futuro è a San Siro, uno stadio che avrebbe potuto già essere suo se 13 anni fa avesse superato il provino con il Milan. Stavolta di provini non avrà bisogno e un innesto come il suo darà una bella spinta a livello qualitativo alla mediana di Conte. Con lui in squadra sarà più facile avvicinarsi a un mese di febbraio dove l’ex ct spera di dover gestire, oltre al campionato, l’Europa League e magari la semifinale di Coppa Italia. Poter dosare le forze in mezzo al campo, dove negli ultimi due mesi l’emergenza è stata “regola”, sarebbe importante. Tra i tifosi dell’Inter, intanto, è già Eriksen mania: fuori dalla Pinetina sabato scorso erano spuntate le prime maglie con il nome del danese, ma anche sui social la febbre è altissima. Il conto alla rovescia potrebbe finire già oggi. Gli interisti ci sperano“.

(Fonte: Corriere dello Sport)