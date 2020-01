Inter, ecco i soldi per Eriksen: via Gabigol, Politano al Napoli. Ecco quando il “sì” dell’esterno

Christian Eriksen si avvicina a grandi passi all’Inter grazie… alle cessioni. Sì, perché è in arrivo la fumata bianca per la cessione di Gabigol al Flamengo, così come l’addio di Matteo Politano, che vestirà la maglia del Napoli. La Gazzetta dello Sport, spiega come e in che modo si concluderà la trattativa per l’esterno: “Il Napoli ha lavorato al sì di Matteo Politano con grande determinazione. Cristiano Giuntoli è arrivato di buon’ora a Milano. Ha visto prima Marotta e Ausilio e in tarda serata gli agenti del giocatore, Lippi e Pennacchi. Coi dirigenti interisti, il d.s. napoletano ha proposto una formula che permetterebbe a Aurelio De Laurentiis di pagare l’importo tra un anno e mezzo. Prestito con obbligo di riscatto per i prossimi 18 mesi, magari abbassando di qualche milione la cifra richiesta e inserire alcuni bonus, oppure scambiarsi i prestiti di Politano e Fernando Llorente fino a fine stagione e poi concordare i tempi e le modalità di pagamento dei 25 milioni. In questo modo, verrebbe a cadere anche la trattativa che Marotta e Ausilio stanno portando avanti per Giroud.

Il sì di Politano

Giuntoli si fermerà a Milano anche oggi per cercare di convincere Politano, che non si è mai opposto in realtà alla soluzione Napoli. Il problema sta nella trattativa che l’Inter aveva in piedi con la Roma, che vorrebbe ancora Politano in prestito nonostante sia saltato lo scambio con Spinazzola, che ha creato una nuova guerra fredda tra i due club dopo le schermaglie del caso Dzeko della scorsa estate. La Roma vorrebbe ancora Politano avendo la necessità di sostituire l’infortunato Zaniolo. Ma l’Inter non vuole accettare il prestito con diritto di riscatto, perché vuole cederlo a titolo definitivo o con l’obbligo del riscatto. In questo momento, la Roma dovrebbe essere tagliata fuori dalla trattativa e, dunque, Giuntoli ha accelerato con gli agenti del giocatore – incontrati ieri sera con l’ ok dell’ Inter – per definire il trasferimento a Napoli. Insomma, è soltanto questione di giorni, il tempo che Politano si prenderà per capire se la Roma rilancerà e, quindi, pareggerà l’offerta napoletana, oppure lascerà stare. A Trigoria sperano che il calciatore resista alla tentazione – Napoli e faccia la sua parte per convincere l’Inter a lasciarlo andare. Nell’incontro di ieri sera tra Giuntoli e i due procuratori di Politano, Lippi e Pennacchi, si è discusso anche dell’ingaggio . Gli agenti chiedono 2,5 milioni di euro a scalare, fino a 3 milioni, per i prossimi 4 anni e 6 mesi. Il diesse del Napoli, invece, offre 1,8 più bonus a stagione”.