Il nome di Paulo Dybala torna d’attualità per l’Inter? L’ipotesi, lanciata stamattina da TuttoSport , trova spazio anche nel focus mercato di Sport Mediaset nel tg odierno. Questo l’aggiornamento sull’argentino:

”Sta crescendo una pazza idea in casa Inter e porta il nome di Dybala. Può lasciare la Roma per 20 milioni, i giallorossi sono apprensione perché qualcosa può nascere. Per finanziare tale idea servono le cessioni di Arnautovic e Correa”.