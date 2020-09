SM – Inter, Smalling più vicino: la distanza con lo United è di 2 mln. E per Kanté…

Dalle parole di Antonio Conte e Beppe Marotta traspare unità di intenti anche in ottica mercato: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il nome caldo al momento è Chris Smalling, che tanto piace ai nerazzurri dopo la buona annata con la Roma. Lo United chiede 20 mln di euro, cifra lontana dall’offerta giallorossa che si ferma a 12 mentre l’Inter è pronta ad offrire 18 mln in tre rate. Prima però serve che si verifichi una cessione e il nome principale è quello di Skriniar, nel mirino del Tottenham sebbene permanga una distanza tra la richiesta dell’Inter (50 mln) e l’offerta degli inglesi (meno di 40).

KANTE – Un altro nome che stuzzica e non poco l’Inter è N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea: per arrivare al francese, però, occorre prima cedere. Qualora dovessero partire Nainggolan e Brozovic, allora il tesoretto verrebbe dirottato tutto sul pupillo di Conte ora in forza al Chelsea.