CdS – Smalling dice sì alla Roma: “Cifre e dettagli del rinnovo, sciolte perplessità”

Il nome di Chris Smalling era stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo a 0 per la difesa. I dettagli del rinnovo con la Roma

Chris Smalling è pronto a rinnovare con la Roma. Il suo nome era stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo a 0 per la difesa, invece resterà in giallorosso. Lo ha evidenziato oggi il Corriere dello Sport:

“Senza ancora aver mai giocato una partita in Champions League, Chris Smalling ha deciso di chiudere la carriera di calciatore d’élite alla Roma. Dopo qualche legittimo tentennamento, dovuto alla possibilità di un ultimo grande contratto in Premier League, il suo manager si è accordato con Tiago Pinto per un rinnovo biennale. Smalling 2025 dunque. Smalling forever.

Offerta al rialzo — La Roma ha dovuto modificare la proposta per convincere il principe di Greenwich, che secondo gli accordi stabiliti a suo tempo avrebbe potuto scegliere di rinnovare per un anno alle cifre del contratto attuale - circa 4 milioni netti, inclusi i bonus simbolici - al raggiungimento della metà delle presenze stagionali. Ma Smalling, rappresentato dall’agente James Featherston che guarda caso in questi giorni era a Roma, ha chiesto uno sforzo al club per superare ogni tentazione. E così Tiago Pinto, ovviamente dopo aver sentito il parere dei Friedkin, ha rilanciato con un’offerta biennale a cifre leggermente più basse (tra fisso e premi facili) per ogni anno. Una chiusura del cerchio che ha accontentato tutti, a cominciare da Smalling che dovrebbe firmare già nei prossimi giorni, al ritorno da Rotterdam.

Sciolte le perplessità — Le perplessità del passato erano legate all’affidabilità fisica. Ma Smalling in questa stagione ha raggiunto una costanza insospettabile: fin qui ha accumulato 39 presenze stagionali, quasi tutte condite da un rendimento eccellente facilitato dallo schieramento difensivo e dallo stile di gioco impostato da Mourinho. In campionato ha saltato solo una partita per squalifica, a Cremona, con le conseguenze che i tifosi romanisti ben ricordano. Smalling è il primo calciatore della Roma per minuti giocati, a parte il portiere Rui Patricio, ed è dodicesimo nella classifica della Serie A (2.492 minuti spalmati su 28 partite). Anche qui il lavoro di Mourinho e del suo staff è stato pazzesco”, chiosa il quotidiano.