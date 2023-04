Sole 24 Ore – Si sta per verificare un elemento che può smuovere la cessione dell’Inter

I prossimi saranno mesi cruciali per il futuro societario dell'Inter. Secondo Il Sole 24 Ore, potremmo essere vicini a una svolta

I prossimi saranno mesi cruciali per il futuro societario dell'Inter. Se in campo la squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla grande impresa di Lisbona contro il Benfica, infatti, fuori dal terreno di gioco ci sono movimenti per la possibile cessione del club. E, secondo Il Sole 24 Ore, potremmo essere vicini a una svolta: