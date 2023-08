Sommer, accordo Inter-Bayern! Settimana prossima a Milano: 6 mln ma senza clausola

Dopo una lunga trattativa, l'Inter è finalmente riuscita a trovare l'accordo definitivo con il Bayern Monaco per l'arrivo di Yann Sommer

Dopo una lunga trattativa e un lungo lavoro diplomatico, l'Inter è finalmente riuscita a trovare l'accordo definitivo con il Bayern Monaco per l'arrivo di Yann Sommer, che sarà quindi il portiere titolare dei nerazzurri per la prossima stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'intesa è stata raggiunta sulla base di 6 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), ma senza il pagamento della stessa:

"L'Inter è riuscita a trovare l'accordo con il Bayern Monaco. La cifra è quella di cui si parla da alcuni giorni, ovvero i 6 milioni di euro previsti dalla clausola. Il club nerazzurro, anche per questioni di rapporti con i tedeschi, non ha però forzato l'impasse ricorrendo alla clausola, che non sarà quindi pagata".