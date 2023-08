Sky – Sommer, Inter attende solo per buoni rapporti con Bayern. Ma se…

"L'Inter aspetta Sommer per una questione di buoni rapporti con il Bayern Monaco che ha chiesto tempo anche per trovare un sostituto. Sarà lui il primo portiere nerazzurro e poi ci sarà da fare Trubin o un altro portiere da prendere in considerazione". A Skysport Luca Marchetti ha parlato della questione del nuovo portiere per l'Inter dopo gli addii di Onana e Handanovic.

"Non ci sono problemi sulla questione del portiere per l'Inter. Se il club tedesco non aprirà ancora in tempi brevi alla cessione del portiere e dirà "Il portiere è pronto", il club nerazzurro andrà a pagare la clausola rescissoria di 6 mln sul contratto del giocatore per liberarlo ovviamente per l'inizio del campionato", ha spiegato il giornalista su Sky.