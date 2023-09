In Spagna – Inter su Thiago Almada per il mercato invernale

Il calciatore argentino che gioca in MLS sarebbe un possibile rinforzo per Inzaghi, secondo todofichajes.com

Thiago Almada, attaccante classe 2001 dell'Atlanta United, dopo essere stato accostato in estate a Napoli e Milan ora viene accostato all'Inter. Lo scrivono in Spagna sottolineando che i dirigenti nerazzurri starebbero seguendo da tempo l'ex giocatore del Velez e starebbero valutando un'offerta. In passato, addirittura paragonato a Messi, sarebbe finito nel mirino della società interista col benestare di Inzaghi. E potrebbe già arrivare, secondo quanto si legge nello stesso articolo, nel mercato invernale.