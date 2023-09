Pedullà: “Mourinho ha dato, la Roma faccia valutazioni oppure blocchi il mercato”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà , giornalista, ha parlato così della crisi della Roma : "La società ha fatto uno sforzo clamoroso andando a prendere Lukaku, superando i limiti anche da un punto di vista economico. Solo per questo andrebbero ringraziati i Friedkin. Mourinho ha a disposizione un organico che 98/99 allenatori su 100 sognano di allenare. Kristensen può non piacerti, ma ha un assortimento negli ultimi 30 metri da lotta Scudetto.

C'è la sua mano al contrario, ormai sono passati due anni e mezzo. Vogliamo parlare di una Conference tutta la vita? Mourinho ormai ha dato, ha due o tre difensori in giro per il mondo pronti ad andargli dietro anche se dovesse lottare per retrocedere. Io credo che la proprietà debba fare valutazioni e soprattutto bloccare il mercato: non ha senso fare mercato con questi risultati. Quale allenatore non vorrebbe avere Dybala, Lukaku, Pellegrini, Aouar, Belotti, El Shaarawy... Verrebbero tutti ad allenare questa squadra".