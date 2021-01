Inter, pista tutta nuova per Spalletti: “Luciano ha già detto sì”. Sarà con Vidal e Sanchez?

C’è una pista tutta nuova per il futuro di Luciano Spalletti. L’ex tecnico nerazzurro, ancora sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2021, potrebbe infatti continuare ad allenare in Sudamerica. E’ quanto riporta la testata alairelibre.cl, secondo cui Spalletti sarebbe fra i principali nomi per la sostituzione di Reinaldo Rueda alla guida del Cile.

Nello specifico, Spalletti avrebbe già detto sì a negoziare il contratto con la Roja. Gli ostacoli a questa soluzioni sarebbero soprattutto due: Spalletti, che percepisce un ingaggio altissimo per le casse del Cile (4,5 milioni di euro netti a stagione), non parla la lingua spagnola. Ma l’idea è concreta, e porterebbe l’ex Roma ad allenare i nerazzurri Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

(Fonte: alairelibre.cl)