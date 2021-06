GdS – Spinazzola, ferito e umiliato quando l’Inter cambiò idea: lo vuole il Real

La ricostruzione di quanto accaduto sull'asse Roma-Milano, con l'esterno al centro di uno scambio di mercato

Questa la ricostruzione: "Era a Roma da neppure sei mesi, Fonseca chiedeva un rinforzo in attacco, la società pensò di mandare il terzino all’Inter e portare a Trigoria, anzi riportare, Matteo Politano. Stesso agente (Davide Lippi), stessa valutazione, stessa formula: prestito con obbligo di riscatto. Era tutto fatto, Politano era a Roma, Spinazzola a Milano. L’Inter, però, all’ultimo cambiò idea: l’attaccante andò al Napoli, Spinazzola rimase in giallorosso. Ferito, per certi versi umiliato, dalla decisione dell’Inter e dalle voci che volevano il no nerazzurro motivato dalla poca fiducia nelle sue condizioni fisiche. Da quel giorno Spinazzola è cambiato, ha messo una testa diversa, più cattiva, nella Roma, ha sistemato tanti guai fisici ed è diventato un giocatore imprescindibile. Della Roma e, ora, anche della Nazionale: a sinistra il titolare è lui. Per questo nessuno si è stupito quando, ieri sera, "As" ha fatto sapere di un interesse del Real Madrid nei suoi confronti", si legge.