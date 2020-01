Il sempre più prossimo arrivo di Leonardo Spinazzola all’Inter sembra allontanare, per il momento, Ashley Young dai nerazzurri. L’arrivo dell’esterno inglese in nerazzurro, però, non è escluso a priori. “Ieri c’è stato un forte rallentamento per Ashley Young, dopo la fumata bianca per Spinazzola: eppure l’Inter non esclude di riaprire in extremis la pista che porta all’esterno del Manchester United se ci fossero altre uscite”, spiega La Gazzetta dello Sport.