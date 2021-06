Stampa estera – Coutinho, cessione priorità Barça. Più Premier che Serie A

Il giocatore deve lasciare il Barcellona anche per tutta una serie di variabili contenute nel contratto di acquisto dal Liverpool

Il suo acquisto dal Liverpool era costato ai blaugrana 120 mln cash. Ma c'era tutta una parte di bonus, circa 40 mln, legati agli obiettivi del giocatore. Se resta per un'altra stagione - ha un contratto fino al 2023 - il Barça dovrebbe pagare 20 mln in più se Coutinho, che ad oggi ha 90 partite, arriva a 100 partite con la maglia del club catalano. E ci sarebbero altri cinque mln da pagare in caso di vittoria della Champions League, che è uno dei grandi obiettivi del Barcellona. Il club ovviamente non può sostenere in questo momento questi costi. Senza contare che Coutinho incassa all'anno un assegno da 10 mln. Per questo la sua cessione viene considerata una grande risorsa per la società blaugrana. In Inghilterra sono tre i club interessati: Leicester, Everton ed Arsenal.