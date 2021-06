Coutinho, l’Inter valuta il grande ritorno: “E dal Barça è già arrivato un sì fondamentale”

Come vi abbiamo riportato, secondo la stampa catalana nella mente dei dirigenti dell'Inter balena l'idea di riportare a Milano Coutinho

Come vi abbiamo riportato, secondo la stampa catalana nella mente dei dirigenti dell'Inter balena l'idea di riportare a Milano Philippe Coutinho. Un ritorno che, per certi versi, avrebbe del clamoroso, anche per i costi dell'operazione. Intanto, però, secondo quanto riporta calciomercato.com dal Barcellona sarebbe arrivata una prima apertura fondamentale per l'eventuale operazione: il club catalano, infatti, si sarebbe detto disponibile a prendere in considerazione una cessione in prestito (con possibile diritto di riscatto).