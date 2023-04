Attacco Inter, oltre a Thuram tre nomi in lista: “C’è una strada che porta a un colpo a zero”

Quello d'attacco è un reparto che potrebbe subire profondi cambiamenti, in casa Inter. La questione Lukaku è ancora tutta da definire

"Anche l’Inter si sta muovendo in più direzioni. La qualificazione alla semifinale di Champions ha ridato fiducia a tutto l’ambiente. In casa nerazzurra si pensa molto anche all’attacco. Lukaku rientrerà alla base al Chelsea poi si vedrà. È chiaro che Marotta e Ausilio stanno studiando le alternative. In ballo ci sono diversi nomi. Una prima scelta sarebbe Marcus Thuram ma l'attaccante francese al momento sembra avere altre priorità. Ecco perché l'Inter sta percorrendo nuove strade".