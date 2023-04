Baccin a colloquio con Vicario: se parte Onana è lui il prescelto dell’Inter

Non è sfuggito alle telecamere di Sky Sport il colloquio tra Dario Baccin, vicedirettore sportivo dell'Inter, a Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli

E, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio Vicario l'eventuale sostituto di André Onana, sulle cui tracce ci sarebbero alcuni club di Premier League:

"Il nome di Vicario lo si è già accostato all'Inter diverso tempo fa, quando si è ipotizzata la partenza in estate di André Onana. L'ottima stagione d'esordio in Italia del camerunese ha infatti attirato gli sguardi della ricchissima Premier League e non sarebbe sorprendente per l'Inter ricevere qualche offerta proveniente dall'altra parte della Manica".

"Considerando che Onana è arrivato a parametro zero dall'Ajax, sarebbe una plusvalenza piena quella in arrivo per l'Inter, che quindi non farà barricate davanti ad avances davvero generose. Nella lista dei papabili sostituti, appunto, Vicario è in cima: anche in questa stagione ha dimostrato di poter fare il salto di qualità e l'uomo che potrebbe aiutarlo è proprio Baccin, in rappresentanza della dirigenza nerazzurra".

