Inter, stretta finale per Buchanan. E per l’estate si lavora su questi nomi

"Arriverà un esterno a destra, alternativo a Dumfries. La riflessione interna tra società e allenatore ha portato al nome di Buchanan, in forza al Bruges. Il canadese non rinnoverà con il club belga (il suo contratto scade nel giugno 2025) e questo è un bel vantaggio per l’Inter ma per andare a prenderlo servono almeno 7-8 milioni di euro. Per Djalò e Taremi si continua a lavorare principalmente per l’estate".