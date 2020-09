CorSera – Suarez all’Inter, una remota possibilità c’è. E il passaporto italiano non serve

Oggi è il giorno di Arturo Vidal all’Inter: il cileno è ormai prossimo al trasferimento in nerazzurro e la firma sul contratto potrebbe arrivare nella giornata di lunedì. La trattativa, come riporta il Corriere della Sera, si è sbloccata dopo il trasferimento di Godin al Cagliari che sarà formalizzato domani. Vidal non è stato convocato per il Trofeo Gamper giocato ieri sera dal Barcellona ed è pronto alla nuova sfida in nerazzurro.

SUAREZ – Oltre a Vidal, non è stato convocato nemmeno Luis Suarez, ormai fuori dal progetto Barcellona. L’attaccante uruguayano cerca una nuova squadra e rimarrà il Catalogna solo nel caso in cui non riuscisse a trovare una nuova sistemazione. “È viva l’ipotesi Atletico, resta una remota possibilità proprio per l’Inter nel caso in cui il Barça dovesse cercare nuovamente di prendere Lautaro Martinez offrendo una cifra consistente. Per diventare nerazzurro, Suarez non avrebbe bisogno del passaporto italiano: il club di Zhang ha ancora due posti per gli extracomunitari, uno dei quali sarà occupato da Vidal”, il commento finale del CorSera.