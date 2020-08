Inter, volontà chiara: continuare con Conte. “Ma Suning non accontenterà due richieste”

La volontà dell’Inter è chiara: proseguire con Antonio Conte. Nessuno, nel club nerazzurro, vuole interrompere un rapporto che promette di regalare tante soddisfazioni anche ai tifosi. Ovvio che, però, servirà un incontro chiarificatore. Suning, infatti, è disposta a venire incontro all’allenatore, ma non ad accontentarlo in toto. Ecco il punto di Tuttosport:

“… Nessuno nel club vuole stracciare il progetto iniziato con Conte, essendoci la convinzione che il prossimo potrebbe essere l’anno buono per vincere in Italia. E’ evidente, però, che se Conte dovesse presentarsi all’incontro con l’Europa League vinta, la sua posizione assumerebbe maggiore forza. Ovviamente l’Inter in quanto società continuerà a non accettare determinate richieste di Conte – maggiore autonomia, qualche testa tagliata -, ma a quel punto potrebbe esserci una mano tesa sul mercato. Magari qualche regalo in più di quelli richiesti dal tecnico. Un nome su tutti: Edin Dzeko“.

(Fonte: Tuttosport)