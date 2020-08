Inter, Suning vuole ancora Conte. Ma cosa risponderà il mister davanti alle nuove condizioni?

Prima l’Europa League, poi il faccia a faccia e quindi il mercato. Sono questi gli appuntamenti, in ordine di priorità, che attendono l’Inter nelle prossime settimane. L’idea di Suning è quella di portare avanti il lavoro con Antonio Conte. Ma non senza condizioni, alla luce della sfuriata del tecnico dopo la partita contro l’Atalanta.

“La posizione della società nerazzurra è chiara: vuole continuare a investire in maniera mirata, crede nell’importanza del lavoro fatto da Conte e vuole ancora lavorare con lui perché sa che è l’uomo giusto per vincere. Però presenterà all’allenatore una serie di condizioni che Antonio dovrà rispettare: insomma, la proprietà è pronta ad accontentare le richieste del tecnico sul mercato ma ci deve essere un suo riavvicinamento alla filosofia di Suning, che non può tollerare ancora sfoghi come quello di Bergamo. Cosa risponderà Conte ancora non si sa”, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

E ovviamente, anche tutti i tifosi sono in attesa di conoscere l’esito del faccia a faccia tra tecnico e presidente.