Sky UK: “Hakimi, 60 mln da Chelsea e Psg. L’Inter direbbe sì a questi due nomi”

L'emittente inglese fa il punto sul futuro di Achraf Hakimi, con Chelsea e Psg che hanno avanzato un'offerta

Continua la telenovela di mercato legata ad Achraf Hakimi. L'esterno marocchino sembra l'indiziato numero uno a poter lasciare l'Inter in estate e Psg e Chelsea continuano ad insistere per accaparrarselo. Anche Sky Sports UK conferma come entrambi i club abbiano messo sul piatto 60 milioni di euro per arrivare all'esterno, ma i Blues potrebbero avere un vantaggio perché l'Inter direbbe sì all'inserimento nell'affare dei nomi di Marcos Alonso e Davide Zappacosta. Attesi dunque sviluppi nelle prossime ore: i Blues sembra stiano compiendo il sorpasso decisivo per arrivare ad acquistare Hakimi.