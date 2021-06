L’Inter pensa alla ‘controfigura’ di Lautaro: “Richiesta 20mln, si completerebbe con Lukaku”

Cedere prima di comprare. Il motto per il mercato dell'Inter è piuttosto chiaro. Ma quanti saranno i big a lasciare Milano?

Cedere prima di comprare. Il motto per il mercato dell'Inter è piuttosto chiaro. Ma quanti saranno i big a lasciare Milano? Si parla tanto della possibile partenza di Hakimi, ma il marocchino potrebbe non essere il solo. Un altro indiziato è, infatti, Lautaro Martinez. Qualora lasciasse, l'Inter, secondo Enzo Bucchioni, andrebbe dritta su Giacomo Raspadori:

"C’è una strategia. Non a caso i nerazzurri stanno cercando di prendere Raspadori dal Sassuolo (la richiesta è venti milioni), un attaccante dalle caratteristiche che si compendiano bene con quelle di Lukaku che può anche essere una giusta controfigura dell’argentino. Se riesci a piazzare Lautaro (l’anno scorso la richiesta era attorno ai cento) puoi spendere questa cifra per Raspadori, risparmiando molto anche sull’ingaggio. E c’è la speranza che il ragazzino possa crescere in fretta vicino a Sanchez e Lukaku".