Inter, Eriksen via. Passi per il nuovo arrivo: “Già partita la telefonata per le prime pratiche”

Gennaio si avvicina, e le grandi squadre sono già al lavoro per studiare le mosse più adatte per rinforzarsi e fare il salto di qualità a stagione in corso. L’Inter rientra ovviamente in questa categoria. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità apporteranno qualche ritocco alla rosa a disposizione di Antonio Conte. Soprattutto se dovessero qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Se sul nome per l’attacco non sembrano esserci più dubbi, con Giroud in cima alla lista, a centrocampo il profilo più accreditato pare proprio essere quello di Rodrigo De Paul. E’ lui il favorito per rinforzare il reparto centrale dei nerazzurri nel caso in cui dovesse partire Eriksen. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero già stati dei contatti fra le parti:

“L’Inter ci pensa e qualche settimana fa ha anche aperto i primi dialoghi con l’agente del calciatore. Contatti telefonici per avviare le prime pratiche, ma più difficile sarà trovare l’intesa con l’Udinese. I friulani valutato il calciatore tra i 30 e i 35 milioni di euro. Cifra ritoccata al ribasso vista la crisi arrivata col Covid“, si legge.

(Fonte: calciomercato.com)