Inter, Telegraph sicuro: “Il Manchester United scaricherà sei giocatori per arrivare a…”

Solskjaer vuole rivoluzionare la squadra alla fine di questa stagione e per farlo dovrà vendere. Secondo quanto riportato dal Telegraph il Manchester United avrebbe intenzione di scaricare sei giocatori. Tra questi anche Alexis Sanchez e Lingard. Rinnovare la rosa ha come passaggio obbligato quello delle cessioni. Secondo il Telegraph lo United è quindi pronto a separarsi da giocatori del calibro di Alexis Sanchez e Jesse Lingard e ascolterà anche, nel caso ci fossero, offerte per Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo e Diogo Dalot. Sanchez e Smalling sono attualmente in prestito in Italia rispettivamente all’Inter e alla Roma, e si ritiene che le due squadre di Serie A vogliano rendere definitivi i due trasferimenti. Solskjaer ha come obiettivo primario nella sua campagna di rinnovo della rosa l’acquisto di Sancho ma è anche a caccia di un difensore centrale. E così il nome di Milan Skriniar torna ad essere prepotentemente accostato alla Premier League e ai Red Devils.

(Telegraph)