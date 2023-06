EDICOLA / TS: Milan, altro schiaffo: Thuram è Inter. Clamoroso sorpasso

In prima pagina, sul giornale torinese, la trattativa che ha portato al club nerazzurro l'attaccante francese

In prima pagina Thuram e il suo sì ai colori nerazzurri. TuttoSport parla in questi termini, nel titolo riposto nella finestra alta della prima pagina, della trattativa che ha portato il francese a Milano: "Milan, altro schiaffo: Thuram, è Inter! Clamoroso sorpasso al fotofinish: Inzaghi ha il sostituto di Dzeko. Dopo aver ceduto Tonali, i rossoneri perdono il derby per l'attaccante. Ora tutto su Frattesi e Samardžić. Anche Azpilicueta nerazzurro".