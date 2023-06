Thuram, mossa Inter: offerta più alta del Milan su ingaggio e commissioni, sorpasso possibile

La decisione di Marcus Thuram sul futuro è attesa nelle prossime 24 ore. Il Milan è in vantaggio, forte delle mosse degli ultimi giorni, ma la partita è ancora aperta. Anzi, apertissima. Perché l'Inter , come riporta calciomercato.com, si è rifatta prepotentemente sotto con gli agenti del calciatore dopo la partenza di Edin Dzeko, con un'offerta d'ingaggio più alta rispetto a quella rossonera e con più flessibilità sulle commissioni. Scrive calciomercato.com:

"L'Inter si è rifatta sotto con l'entourage del giocatore, non buttandosi soltanto in una manovra di disturbo, ma provando davvero il contro-sorpasso in extremis. La partenza di Edin Dzeko ha infatti liberato lo slot per un attacco che già nel 2021 doveva vedere Thuram protagonista".