Gds – Inter, accordo con Azpilicueta per un biennale. Nei prossimi giorni le visite

Usato sicuro come accaduto nelle ultime sessioni di mercato. L'Inter ha scelto Cesar Azpilicueta per rinforzare il reparto difensivo. Il club nerazzurro è vicinissimo a ottenere l'ok dallo spagnolo del Chelsea che ad agosto compirà 34 anni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore sente che la prossima annata avrà ancora meno spazio e ha chiesto di risolvere con un anno d'anticipo il contratto, in scadenza il 30 giugno 2024.