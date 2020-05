Tonali, Inter in netto vantaggio: “La Juve non può proprio prenderlo adesso a meno che…”

L’Inter è in netto vantaggio sulla Juventus nella corsa a Sandro Tonali. La cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain, infatti, immette nelle casse nerazzurre una quantità di denaro (e una plusvalenza) tali da fornire a Marotta e Ausilio terreno fertile. Anche perché la Juventus, in questo momento, non può permettersi grossi investimenti. Scrive Tuttosport:

“Ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, Mauro Icardi. Più uno: la sua cessione al PSG dà infatti a Beppe Marotta la possibilità di affondare il colpo su Sandro Tonali (…). Volendo Tonali restare in Italia, la trattativa si è risolta in un ballottaggio tra Inter e Juve e, in questa fase, Marotta ha le risorse per chiudere l’operazione, mentre la Juve può solo vendere a meno che il Brescia non accetti una formula più strutturata e dilatata nel tempo“.

