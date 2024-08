Torino, Gosens ci sta pensando troppo. L’obiettivo è Borna Sosa

Gosensvorrebbe tornare a giocare in Italia ma è indeciso sulla destinazione. Si era parlato a inizio mercato del Bologna, ma poi si è fatto avanti il Torino. Il direttore tecnico Vagnati "si è giocato tutte le sue carte o quasi per portare a casa l’esterno sinistro dell’Union Berlino", scrive TuttoSport. Ma ieri il dirigente ha ammesso, a margine della gara di Coppa Italia vinta contro il Cosenza due a zero, che "il giocatore ci sta riflettendo da troppo tempo". Un messaggio per chiedere l'accelerata al tedesco, che secondo alcune indiscrezioni sta ripensando all'Atalanta.