Sky – Idea Tanganga per il Torino in caso di addio di Buongiorno: lo scenario

Japhet Tanganga era stato accostato anche all'Inter come possibile rinforzo per la difesa. Come riportato da Sky Sport, ora è un'idea delle ultimissime ore di casa Torino. Il club infatti comincia a cercare sul mercato il sostituto di Alessandro Buongiorno per la difesa, visto che l'italiano classe 1999 è molto vicino all'Atalanta in un'operazione da 25 milioni di euro complessivi (con Zapata e Soppy pronti a trasferirsi in granata). La formula scelta dai granata per Tanganga è quella del prestito con diritto e le parti stanno dialogando.